Milano: De Corato, Polizia locale presidi zone movida e mezzi Atm (2)

- "È assurdo anche che per le vie della movida non si vedano frequenti pattugliamenti della Polizia locale, specialmente nei fine settimana e negli orari serali/notturni. Queste zone - prosegue l’assessore, commentando una notizia riportata da Milano Today - sono dei far west: in un sola notte tra sabato e domenica scorsi otto ragazzi sono stati feriti a bottigliate da una banda di nordafricani che ha compiuto le sue aggressioni e seminato il panico sull'Alzaia Naviglio Pavese, in via Gabriele D'Annunzio e in via Sambuco”. “Quando il centrodestra governava la città - sottolinea De Corato - i Navigli erano presidiati. Esisteva addirittura una commissione di zona alla quale partecipavano i comitati dei residenti che valutava, insieme al Comune, l'evolversi della situazione, tenendola costantemente sotto controllo. Oggi, non solo non si fa niente di tutto questo, probabilmente perché il Comune è più concentrato sulle piste ciclabili che sulla sicurezza della città, ma adesso non si vedono nemmeno più i vigili negli orari serali/notturni”. “Da anni ribadisco che le zone della movida, devono avere presidi fissi di forze dell'ordine e Polizia locale. Non è possibile- conclude l’assessore - che in queste aree si continui a spacciare alla luce del giorno e avvengano continuamente risse e aggressioni". (com)