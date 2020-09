Messico: a giugno investimenti lordi in crescita del 20,1 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di giugno il Messico ha registrato un incremento di investimenti lordi pari al 20,1 per cento su mese. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi). L'incremento più sensibile si è registrato nel capitolo macchinari e strumenti, in aumento del 25,8 per cento, davanti al settore costruzioni che è cresciuto del 13,7 per cento. I segnali di ripresa arrivano alla fine del primo mese in cui il governo, dopo settimane di serrata, ha iniziato ad allentare le misure di isolamento e i blocchi alle attività economiche per rispondere all'emergenza del nuovo coronavirus. Nel complesso però lo stallo accumulato nei mesi precedenti rende ancora basso, in termini assoluti, il livello di investimenti: rispetto a giugno del 2019, si registra su scala nazionale un calo del 25,2 per cento. Particolarmente penalizzato il comparto edile con un calo annuo del 26,6 per cento. (segue) (Mec)