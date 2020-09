Messico: a giugno investimenti lordi in crescita del 20,1 per cento su mese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni indicatori, secondo quanto afferma la stessa banca centrale (Banxico), accennano una tendenza alla ripresa. A giugno, giugno le attività economiche hanno registrato un incremento dell’8,9 per cento su mese, rompendo una striscia di undici mesi di calo, trainate dall’industria (+17,9 per cento) e dai servizi (+6,2 per cento). Male il primario, che cala del 4,5 per cento. Il peso della recessione sperimentata nei mesi precedenti (aprile -17,5 e maggio -2,2 per cento) fa sì che su anno, l’indice abbia perso il 14, per cento. (segue) (Mec)