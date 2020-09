Usa-Cina: il rapporto del Pentagono sulle capacità militari di Pechino preoccupa Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimo rapporto del dipartimento della Difesa sugli sviluppi militari della Cina ha portato buone e cattive notizie all’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il documento, pubblicato nel fine settimana e destinato al Congresso, fotografa la situazione delle forze armate della Repubblica popolare a pochi mesi dalla scadenza del primo mandato del presidente Donald Trump e in un anno considerato cruciale per il processo di modernizzazione della Cina, che il Partito comunista vuole trasformare in una “società moderatamente prospera” entro l’anno del suo centenario, il 2021. Tra le buone notizie vi è l’attuale stato delle capacità nucleari della Cina: secondo i ricercatori del Pentagono, la Repubblica popolare può attualmente contare su meno di 200 testate. Stime basate su fonti aperte ritenevano in precedenza che la Cina avesse circa 300 testate nucleari. Si tratta di una cifra nettamente inferiore a quella degli Stati Uniti, il cui arsenale oggi conta circa 4 mila testate. Tuttavia, il rapporto conferma che l’obiettivo di Pechino è di raddoppiare le proprie capacità nucleari entro il 2030, in particolare attraverso lo sviluppo in cinque anni di circa 200 missili balistici intercontinentali in grado di colpire il territorio degli Stati Uniti. “La Repubblica popolare cinese sta espandendo il suo inventario di missili balistici multi-ruolo Df-26, in grado di montare rapidamente testate convenzionali o nucleari”, si legge nel documento, che ricorda anche “la crescita delle capacità missilistiche aeree e navali” di Pechino. (segue) (Nys)