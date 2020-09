Usa-Cina: il rapporto del Pentagono sulle capacità militari di Pechino preoccupa Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la rivista Usa “National Interest”, quel che gli Stati Uniti devono osservare è un cambio di paradigma della Cina rispetto al proprio arsenale nucleare. Pechino, infatti, sta progressivamente espandendo il numero di missili nucleari in siti di lancio stazionari, che sono più vulnerabili agli attacchi rispetto a quelli installati su lanciatori mobili o su sottomarini. Tuttavia, tale dato sembra riflettere l’intenzione della Cina di passare a un sistema di “lancio al primo allarme”. La Repubblica popolare, si legge nel rapporto, non sposterebbe le sue testate in siti statici se non avesse fiducia nella propria capacità di anticipare un attacco del nemico e nel miglioramento dei propri sistemi di prima allerta. Vi è un altro dato importante messo in luce dal Brookings Institute. Attualmente, la Repubblica popolare cinese dispone di oltre 1.250 missili balistici e da crociera convenzionali con lancio da terra e con gittata tra i 500 e i 5.500 chilometri. Gli Stati Uniti, da parte loro, rispondono con un tipo di missile balistico con lancio da terra (Glbm) con gittata tra i 70 e i 300 chilometri. “La minaccia verso gli interessi Usa nel Pacifico occidentale da questi tipi di sistemi d’arma cinesi è cresciuta enormemente negli ultimi tempi”, riflette il centro studi. Dopo aver affossato il Trattato sul controllo degli armamenti nucleari a medio raggio (Inf) con la Russia, gli Stati Uniti potrebbero essere tentati dal realizzare nuovi missili a medio raggio da dispiegare nel Pacifico (di recente, nella regione è stato in visita il segretario alla Difesa Mark Esper). Tuttavia, gli Usa sono in grado di colpire i siti di lancio cinesi anche attraverso i suoi aerei militari con capacità stealth e potrebbero anche accettare lo svantaggio maturato verso Pechino in materia di missili balistici. (segue) (Nys)