Usa-Cina: il rapporto del Pentagono sulle capacità militari di Pechino preoccupa Washington (3)

- Sono però soprattutto le capacità convenzionali della Cina a preoccupare Washington. Nel 2017 il presidente cinese Xi Jinping aveva affidato due importanti obiettivi ai vertici dell’Esercito popolare di liberazione (Pla): completare entro il 2035 il proprio processo di ammodernamento e trasformarsi entro la metà del secolo in una forza militare “di classe mondiale”. Si tratta di una formulazione piuttosto vaga, ma su entrambi gli obiettivi le forze armate cinesi appaiono perfettamente in carreggiata. Sul piano numerico, l’Esercito popolare di liberazione dispone delle maggiori forze terrestri e navali al mondo. Il rapporto del Pentagono scrive che nel corso del 2019 il Pla ha portato avanti il suo processo di transizione in un esercito “moderno, mobile e letale”, integrando sistemi di combattimento aggiornati e tecnologie di comunicazione e sviluppando la capacità di condurre complesse operazioni combinate tra i suoi corpi d’armata. Stesso percorso è seguito dalla più grande Marina militare al mondo, una forza “sempre più moderna e flessibile” che negli ultimi mesi si è concentrata sulla “sostituzione delle precedenti generazioni di piattaforme dalle limitate capacità con unità più grandi, più moderne e multi-ruolo”. Nel contempo è in corso un “solido programma di costruzione e modernizzazione che include sottomarini, unità di superficie, navi da guerra anfibie, portaerei, navi ausiliarie e armi avanzate, sensori, capacità di comando e controllo”. (segue) (Nys)