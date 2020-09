Usa-Cina: il rapporto del Pentagono sulle capacità militari di Pechino preoccupa Washington (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sembra invece essere più indietro per quanto riguarda lo sviluppo di capacità aeree. L’Aviazione dell’Esercito popolare di liberazione è la terza al mondo - dopo quella statunitense e della Federazione russa -, con oltre 2.500 aerei, circa 2 mila dei quali da combattimento. L’aeronautica cinese, pur avendo già affermato il proprio primato a livello regionale, cerca di recuperare il gap raccogliendo rapidamente informazioni e competenze sulle forze aeree occidentali. Lo stesso accade con la Forza di sostegno strategica (Ssf) dell’Esercito popolare di liberazione, istituita con l’obiettivo di centralizzare il comando delle operazioni spaziali, informatiche e di guerra elettronica e psicologica. Centrali, in questo senso, sono il dipartimento dei Sistemi di rete dell’Ssf, il cui principale obiettivo sono attualmente gli Stati Uniti, e il dipartimento del Sistema spaziale, responsabile “di quasi tutte le operazioni spaziali del Pla”. Con il libro bianco della difesa del 2015, la Repubblica popolare cinese ha ufficialmente designato lo spazio come nuovo territorio di competizione militare e gli Stati Uniti si aspettano che Pechino investa sempre più risorse in tale settore. “Il programma spaziale della Repubblica popolare cinese continua a progredire rapidamente. Pechino ha destinato notevoli risorse economiche e politiche allo sviluppo di tutti gli aspetti del suo programma, sia nella sua dimensione militare che in quella civile”, si legge nell’ultimo rapporto del Pentagono. Il dipartimento del sistema spaziale opera in almeno otto basi sul territorio nazionale, oltre che in stazioni di comando e tracciamento in Namibia, Pakistan e Argentina. (segue) (Nys)