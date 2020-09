Usa-Cina: il rapporto del Pentagono sulle capacità militari di Pechino preoccupa Washington (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti della Cina nel suo programma spaziale riguardano in particolare le attività d’intelligence, sorveglianza e ricognizione, comunicazione e navigazione satellitare, meteorologia, esplorazione spaziale umana e robotica. Uno degli obiettivi di Pechino è di avere entro il 2022 una stazione spaziale operativa che ospiti personale e tecnologia cinese e straniera. Il dipartimento della Difesa Usa rileva anche che nel 2019 la Cina ha lanciato 34 razzi (32 dei quali con successo) che hanno posizionato in orbita 70 veicoli spaziali. Un altro settore sul quale la Cina punta con insistenza è quello della capacità di risposta rapida delle forze armate. Negli ultimi anni i leader del Partito comunista hanno più volte sollecitato i vertici dell’Esercito popolare di liberazione a consolidare la preparazione dei militari su tale fronte e, secondo il Pentagono, a evidenziare che le indicazioni sono state prontamente percepite sono la frequenza e l’intensità delle esercitazioni condotte dal Pla. Molte delle manovre sono considerate dagli esperti messaggi diretti a Taiwan, isola che Pechino considera la sua 23ma provincia ma che è de facto indipendente dal 1949. Negli ultimi mesi, in particolare dopo la riconferma di Tsai Ing-wen come presidente taiwanese, le tensioni tra le due parti sono cresciute notevolmente, di pari passo con il rafforzamento (criticatissimo da Pechino) delle relazioni politiche, economiche e militari tra Washington e Taipei. (segue) (Nys)