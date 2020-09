Usa-Cina: il rapporto del Pentagono sulle capacità militari di Pechino preoccupa Washington (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto del Pentagono evidenzia la sproporzione tra le forze in campo nell’eventualità di un conflitto nello Stretto (ipotesi non remotissima, considerando le frequenti violazioni e minacce delle ultime settimane). Le forze di terra di Pechino, ricorda il dipartimento della Difesa Usa, possono contare su oltre un milione di uomini, 412 mila (quasi la metà) dei quali dispiegato nei teatri meridionali e orientali; quelle di Taiwan non impiegano più di 88 mila uomini in totale. L’Esercito popolare di liberazione ha inoltre a disposizione 15 brigate d’assalto aereo contro due di Taiwan; 15 brigate d’artiglieria contro tre di Taiwan; sette brigate aviotrasportate contro zero di Taiwan; otto brigate di Marina contro tre di Taiwan; 6.300 carri armati contro 800; 6.300 pezzi d’artiglieria contro 1.100. Ancora più evidente è lo squilibrio di forze in mare. La Cina dispone di due portaerei, una delle quali di base tra il Mar cinese orientale e il Mar cinese meridionale, mentre Taiwan non ne possiede. Taipei, a differenza di Pechino, non ha a disposizione neanche incrociatori. La Repubblica popolare ha poi 32 cacciatorpediniere contro quattro, 49 fregate contro 22, 49 corvette contro zero, 37 navi da trasporto anfibio contro 14, sei sottomarini da attacco nucleare contro zero, quattro sottomarini con capacità di lancio di missili balistici contro zero. Infine, le forze aeree: la Cina dispone di almeno 1.500 caccia (600 dei quali dispiegati nei teatri est-sud) contro i 400 di Taiwan e di 400 aerei da trasporto tattico contro 30. (segue) (Nys)