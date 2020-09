Usa-Cina: il rapporto del Pentagono sulle capacità militari di Pechino preoccupa Washington (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento del Pentagono giunge in un momento di massima tensione anche tra Cina e Stati Uniti. Nel corso del 2020 i toni tra le due parti si sono progressivamente inaspriti, con i leader di entrambi i Paesi che oggi parlano apertamente di “Nuova guerra fredda”. Tante le questioni oggetto di disputa: dall’origine della pandemia di coronavirus alla perdita di autonomia di Hong Kong, passando per le presunte violazioni di diritti umani nello Xinjiang, le relative sanzioni, gli squilibri commerciali, le restrizioni ai movimenti di diplomatici e studenti, la guerra ai colossi della tecnologia. La crescente rivalità tra le due superpotenze ha anche una inevitabile dimensione militare che si articola attorno all’assertività di Pechino nel Mar cinese meridionale. Di recente, attraverso un comunicato del dipartimento di Stato, gli Usa hanno preso nettamente posizione per respingere le rivendicazioni della Cina e per schierarsi dalla parte di altri Paesi della regione – Taiwan, Vietnam, Malesia, Brunei, Filippine – che rifiutano la cosiddetta “linea a nove tratti” che secondo la Repubblica popolare delimita la sovranità cinese sulle acque. In tale contesto, per Washington seguire con attenzione il processo di modernizzazione militare della Cina appare sempre più importante, e non è un caso se il rapporto di quest’anno del dipartimento della Difesa sia stato più dettagliato e preciso di quelli degli ultimi vent’anni. (Nys)