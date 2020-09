Mediterraneo orientale: portavoce governo Grecia, puntiamo a rafforzamento nel settore difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ha intenzione di accrescere la sua forza militare e di acquistare nuove armi di difesa, a seguito delle crescenti tensioni con la Turchia nel Mediterraneo orientale. Lo ha confermato oggi il portavoce del governo, Stelios Petsas, ripreso dal quotidiano greco "Kathimetini". “Stiamo discutendo con i nostri alleati di dare un forte impulso alle nostre forze armate”, ha detto Petsas, aggiungendo che il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, fornirà informazioni più dettagliate nel corso di un discorso sulle politiche economiche che si terrà sabato 12 settembre. Secondo fonti governative, la Grecia sarebbe in trattativa con la Francia e altri paesi per l’acquisto di caccia militari. Il portavoce Petsas ha confermato che il premier Mitsotakis dovrebbe incontrare il presidente francese, Emmanuel Macron, in Corsica giovedì prossimo. Un altro colloquio è previsto con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che sarà in visita ad Atene il 15 settembre. (segue) (Gra)