Mediterraneo orientale: portavoce governo Grecia, puntiamo a rafforzamento nel settore difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia si prepara a ogni possibile scenario per quel che riguarda i rapporti con la Turchia e l'evolvere della situazione nel Mediterraneo orientale. Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha deciso di non rispondere alle provocazioni di Ankara e di attendere l'apertura di un dialogo, coadiuvato dalla Germania. Il quotidiano di Atene "Kathimerini" scrive che la prossima data da tenere d'occhio è quella del 12 settembre quando dovrebbero terminare le attività della nave turca Oruc Reis, inviata dal governo di Ankara per la ricerca sulla presenza di idrocarburi in acque contese. Il campanello d'allarme potrebbe suonare qualora il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decida di prolungare le operazioni nelle acque circostanti l'isola greca di Castelrosso. (segue) (Gra)