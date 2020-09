Mediterraneo orientale: portavoce governo Grecia, puntiamo a rafforzamento nel settore difesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco procede intanto al potenziamento della sua difesa e si prepara alla possibilità che il ministero dell'Energia turco conceda alla Turkish Petroleum Corporation (Tpao) la licenza di esplorare la zona al confine marittimo con la Libia, nei pressi delle isole greche di Rodi, Kasson, Karpathos e Creta. La testata riporta che la cancelliera tedesca, Angela Merkel, è già al lavoro per chiarire le intenzioni di Erdogan in attesa del prossimo vertice dei leader dell'Unione europea, che si terrà il 24 e 25 settembre, durante il quale si discuteranno eventuali sanzioni contro Ankara. Qualora il presidente turco apra al dialogo, resta il nodo delle tempistiche. Prima di avviare i negoziati, il governo di Atene chiede che trascorra almeno un mese dal ritiro delle navi turche. Per "Kathimerini", Berlino e Washington premono invece per accorciare i tempi a due settimane e per chiudere l'accordo entro quattro mesi. Nel caso in cui i tempi debbano allungarsi, il caso passerebbe nelle mani della Corte internazionale di giustizia dell'Aia. (segue) (Gra)