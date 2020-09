Mediterraneo orientale: portavoce governo Grecia, puntiamo a rafforzamento nel settore difesa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto sulla questione, il portavoce del governo di Atene, Stelios Petsas, ha detto che l'Unione europea potrebbe introdurre ulteriori sanzioni contro la Turchia se non diminuiranno le tensioni nel Mediterraneo orientale. Secondo Petsas, se la Turchia non farà passi concreti verso la diminuzione delle tensioni, "le cose diventeranno molto difficili per (il presidente Recep Tayyip) Erdogan al (prossimo) Consiglio europeo". Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, ha intrattenuto il 5 settembre una conversazione telefonica con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri di Atene su Twitter, le due parti hanno discusso degli sviluppi nel Mediterraneo orientale e della necessità di misure nei confronti della Turchia per allentare le tensioni nella regione. La telefonata arriva dopo il lancio dell’iniziativa da parte di Stoltenberg di avviare i colloqui tra Grecia e Turchia sulla "creazione di un meccanismo” per ridurre il rischio di incidenti militari nel Mediterraneo orientale. (Gra)