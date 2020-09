Governo: Di Maio rilancia Cappelletti, persona preparata, mai smesso di battersi per Veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi "sono stato a Padova per una delle tappe sul roadshow, la presentazione alle aziende del patto per l’export. Ho avuto modo di trascorrere un po’ di tempo insieme a Enrico Cappelletti, candidato presidente del MoVimento in Veneto. Persona preparata che ama quello che fa e che non ha mai smesso di battersi per la propria terra. Sono persone come lui che avvicinano la politica ai cittadini". Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "È la passione di Enrico che spinge il MoVimento a trasformare le singole idee in progetti per il proprio territorio. Enrico sta girando il Veneto senza fermarsi un attimo, portando in piazza, e tra la gente, le sue idee che sono quelle del MoVimento 5 Stelle. Bisogna fare investimenti sulla sanità, renderla accessibile a tutti. Sostenere le start up innovative e dare strumenti adeguati ai giovani che vogliono crescere nella propria terra. Rafforzare i trasporti pubblici e rilanciare il turismo. Cosa fondamentale anche dopo la pandemia. Enrico ha la mia stima e quella di tutto il MoVimento. Non fermarti e vai avanti con la tua determinazione", ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)