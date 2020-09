Lombardia: De Rosa (M5s), avvio commissione inchiesta Covid rinviato a 22/9, centrodestra temporeggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione regionale d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid in Lombardia si riunirà la prima volta il 22 settembre. La decisione - fa sapere in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Massimo De Rosa - è stata presa dalla riunione dei capigruppo. “Dovevamo già essere al lavoro da tempo: la crescita dei casi di Covid impone un ripensamento generale delle strategie. Il centrodestra sta temporeggiando e rimandando e rischia di rifare gli stessi errori della Fase 1", commenta De Rosa. "Siamo alle solite ripicche: si vuole evitare di cominciare un approfondimento serio in attesa della prossima tornata elettorale. Ricordo che riunire la commissione è un interesse prioritario dei cittadini che andrebbero trattati con maggior rispetto”, conclude il capogruppo pentastellato. (com)