Difesa: Graziano, incertezze e sfide future richiedono all'Europa di imparare ad utilizzare il linguaggio del potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incertezze e sfide future richiedono all'Europa di imparare ad utilizzare il linguaggio del potere. Questo il messaggio che il presidente del comitato militare europeo, generale Claudio Graziano, ha sottolineato durante il suo intervento alla sub commissione Difesa del Parlamento europeo. "Per le crisi di oggi non esistono soluzioni militari, tout court, è tuttavia altrettanto vero che non esiste una soluzione che non contempli anche la componente militare", ha affermato Graziano come riportato da un comunicato. Intervenendo su invito della presidente Nathalie Loiseau, il generale ha affermato che "la cosa più importante da evitare è che la Difesa europea possa essere 'contagiata' dal virus e per farlo dobbiamo preservare i budget nazionali destinati al comparto da possibili tagli e dare la giusta spinta alle iniziative comuni europee". (segue) (Com)