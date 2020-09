Difesa: Graziano, incertezze e sfide future richiedono all'Europa di imparare ad utilizzare il linguaggio del potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo alle domande dei parlamentari europei il generale Graziano ha aggiunto che "in un contesto geopolitico sempre più in rapida evoluzione, gli interessi di tutti gli Stati membri dell'Ue risultano inscindibilmente connessi e nessun Paese è in grado, da solo, di garantire la propria sicurezza". In chiusura dei lavori il presidente del comitato militare europeo ha affermato che "la cosa più importante e'che tutti riconoscano la sicurezza come un requisito fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle nostre società, sminuire o sotto-stimare il progetto di difesa e sicurezza dell'Ue potrebbe seriamente coinvolgerci, nella nostra vita quotidiana". (Com)