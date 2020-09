Lavoro: Lottomatica, mercoledì sciopero e presidio al ministero dello Sviluppo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le lavoratrici e i lavoratori di Lottomatica saranno ancora in sciopero con presidio dalle 9.30 alle 13.30, sotto la sede del ministero dello Sviluppo economico in via Molise 2 a Roma. La crisi economica generata dalla pandemia ha colpito solo parzialmente l'azienda, che avrà una flessione sulla marginalità ma farà utili anche quest'anno. Nonostante ciò l'azienda ha deciso di scaricare le sue difficoltà sui lavoratori prima con il mancato pagamento dei premi, con l'utilizzo della cassa integrazione ed infine con una riorganizzazione che comporterà la chiusura delle attuali sedi sul territorio (compresa una delle sedi di Roma) facendo intravedere possibili cessioni di attività. (segue) (Rin)