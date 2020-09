Lavoro: Lottomatica, mercoledì sciopero e presidio al ministero dello Sviluppo economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento nazionale Fiom, Uilm e Fismic di Lottomatica ritiene che le aziende che vivono di concessioni pubbliche e che grazie a queste negli anni hanno generato enormi ricchezze per gli azionisti di controllo (tanto da diventare una multinazionale del settore), debbano avere comportamenti virtuosi. E' quindi necessario prevedere, nelle concessioni pubbliche, una maggiore tutela per gli interessi nazionali (che per quanto ci riguarda sono i lavoratori, le attività e le ricadute sul territorio). Oggi Lottomatica sia per quanto riguarda la società controllante, sia per gli azionisti di riferimento, ha sedi ed attività anche all'estero. Non è accettabile che mentre il Paese è alle prese con una crisi durissima e lo Stato è alla ricerca di risorse che dovranno servire a sostenere la ripresa, la crisi venga utilizzata unicamente per sostenere i profitti che, almeno in parte, andranno all'estero. Per questi motivi scioperiamo e chiediamo il sostegno delle Istituzioni, per riavviare un reale confronto sulla situazione in atto. (Rin)