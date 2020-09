Francia: cavalli mutilati, arrestato un sospetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 50 anni è stato fermato e arrestato nel dipartimento dell'Alto Reno, a est della Francia, nell'ambito dell'inchiesta sui cavalli mutilati aperta a fine agosto nel dipartimento dello Yonne, nel centro del paese. Lo riferiscono i media d'oltralpe citando una fonte vicina al dossier. Gli inquirenti hanno effettuato delle perquisizioni nella casa dell'uomo. Nella notte tra il 24 e il 25 agosto Nicolas Damejean, direttore del Ranche de l'Espoir, è stato aggredito da un uomo nella sua proprietà, dopo aver scoperto che due pony erano stati uccisi e mutilati. L'aggressore, insieme a un'altra persona, erano riusciti a fuggire ma Damejean ha potuto fare un identikit, diffuso in seguito dalla gendarmeria. Dall'inizio dell'estate in diverse zone della Francia diverse decine di equini sono stati ritrovati uccisi e mutilati negli allevamenti per ragioni sconosciute. Gli inquirenti al momento non escludono nessuna pista(Frp)