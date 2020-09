Etiopia: autorità vietano ai giornalisti di volare nel Tigré per le elezioni regionali non autorizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità etiopi hanno impedito a 12 persone, di cui quattro giornalisti ed un analista, di imbarcarsi su voli diretti nella regione etiope del Tigré, dove il Fronte popolare di liberazione del Tigré (Tplf) - il partito al potere - ha deciso di tenere elezioni non autorizzate dal governo centrale di Addis Abeba martedì prossimo, 9 settembre. Lo hanno riferito ai media etiopi funzionari della Sicurezza, mentre alcuni passeggeri hanno aggiunto che sono stati loro sequestrati telefonini e laptop. A confermare la versione è stato anche il giornalista di "Awlo Media", Hager Teklebirhan, che si trovava tra i passeggeri di un volo diretto a Mekele - capoluogo del Tigré - e non è stato autorizzato a partire. Teklebirhan ha aggiunto che nel fine settimana almeno tre suoi colleghi hanno ricevuto una telefonata dalle autorità etiopi, con la quale li invitavano a non andare a Mekele. L'analista William Davison, osservatore per l'International Crisis Group, non è potuto partire per le stesse ragioni. (segue) (Res)