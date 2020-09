Etiopia: autorità vietano ai giornalisti di volare nel Tigré per le elezioni regionali non autorizzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Venerdì sera le autorità del Tigré hanno annunciato che terranno le elezioni regionali anche se il governo centrale dell'Etiopia non ha dato formale autorizzazione per lo scrutinio, precisando l'indomani il 9 settembre come data dello scrutinio. "Sappiamo che c'è una minaccia aperta da parte del (premier) Abiy (Ahmed) di intervenire militarmente contro il Tigré e di tagliare i fondi, ma andremo comunque avanti con il voto", ha dichiarato il portavoce del Fronte di liberazione del Tigré, Getachew Reda. Lo scorso 24 giugno la Commissione elettorale dell'Etiopia (Nebe) ha respinto la richiesta delle autorità regionale di tenere le elezioni quest'anno, affermando che "non potrà svolgersi alcuna elezione in nessuna parte del paese fino a quando permarrà la minaccia rappresentata dalla pandemia di Covid-19". Commissione elettorale, che alla fine di marzo ha annunciato il rinvio a data da destinarsi anche delle elezioni parlamentari in programma il 29 agosto a causa dell'emergenza Covid-19, ha da parte sua ribadito che qualsiasi tentativo di indire elezioni senza la sua autorizzazione sarebbe "incostituzionale e illegale" (segue)