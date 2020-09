Ue: Fracassi (Cgil) su Recovery Fund, sbagliato frammentare in una miriade di progetti le risorse europee (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rappresentante Cgil, è stato impegnato un livello di risorse straordinario nella fase di emergenza, circa 100 miliardi. "Nonostante questa mole di risorse però abbiamo un quadro di riferimento ancora molto basso, ma il tema di come oggi questa spesa sia importante per generare la moltiplicazione del Pil è il punto su cui focalizzare l'attenzione su cui l'Europa si mette a disposizione. Oltre a questo quadro di bassa crescita già chiaro nella fase pre covid abbiamo un forte aumento dei divari territoriali accresciuto durante la grande recessione. Tema importante per definire le priorità di indirizzo delle risorse", conclude Fracassi. (Rin)