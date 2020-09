Portogallo: premier Costa, essenziale mantenere capacità risposta sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Portogallo è "essenziale mantenere la capacità di risposta del servizio sanitario nazionale" nella lotta alla pandemia del coronavirus. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa, il primo ministro Antonio Costa, evidenziando che anche nei momenti peggiori il tasso di occupazione ospedaliera non ha mai superato il 63 per cento. Il primo ministro portoghese ha ribadito l'importanza del rispetto delle misure di sicurezza preventive come indossare la mascherina, lavarsi ripetutamente le mani ed il mantenimento della distanza di sicurezza per ridurre i rischi di contagio. Costa ha poi annunciato di voler evitare "a tutti i costi" che si debbano adottare nuovamente misure di confinamento come avvenuto a marzo ed aprile in quanto, se ripetute, avrebbero conseguenze economiche e sociali "insostenibili". (Spm)