Germania: ministro Finanze Scholz riferirà su scandalo CumEx il 9 settembre

- Con un'audizione alla commissione Finanze del Bundestag il 9 settembre prossimo,il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz intende rispondere alle accuse dell'opposizione per i silenzi sui contatti che, da sindaco di Amburgo (2011-2018), avrebbe mantenuto sui suoi contatti con Christian Olearius comproprietario della banca MM Warburg coinvolta nello frode fiscale Cum-Ex. Scoperto nel 2017, si tratta del più grave caso di frode fiscale internazionale che coinvolga la Germania, a opera di banche, studi legali e trader finanziari di diversi paesi. Secondo l'opposizione, Scholz non ha reso noti tutti gli incontri in qualità di sindaco di Amburgo avuti con Olearius nel 2016 e 2017. Come rivelato dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”,dai diari del comproprietario di MM Warburg risultano tre incontri e una telefonata con Scholz. Finora, era noto soltanto un incontro tra il ministro delle Finanze tedesco e il comproprietario Olearius. Neò 2016, MM Warburg doveva fa fronte a una richiesta restituzione di 47 milioni di euro avanzata dalle autorità fiscali di Amburgo per lo scandalo Cum-Ex. In seguito, apparentemente dopo contatti tra Scholz e Olearius non dichiarati dal ministro delle Finanze tedesco, la richiesta di rimborso venne ritirata. (segue) (Geb)