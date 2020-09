Israele-Grecia: telefonata ministri Esteri, dal 15 settembre ok a ingressi nel paese ellenico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo israeliano, Gabi Ashkenazi, e lo ha aggiornato sulla decisione del governo di Atene di consentire l'ingresso di turisti e imprenditori provenienti da Israele senza limitare il numero di turisti o le destinazioni in cui possono recarsi. Lo rende noto il quotidiano "Arutz Sheva". L'ingresso sarà consentito previa verifica di contagio da coronavirus entro 72 ore. La decisione del governo greco entrerà in vigore a partire dal 15 settembre. Il ministro degli Esteri Ashkenazi ha ringraziato Dendias e ha affermato: "Esiste un importante partenariato strategico tra Israele e Grecia e il fatto che la Grecia sia il primo Paese ad aprire le porte nell'era Covid-19 è la prova della forte alleanza tra i due Paesi". "Il rapporto tra Grecia e Israele è un esempio di come la cooperazione e il dialogo diretto tra i paesi sia la via più sicura per la prosperità economica", ha aggiunto. Anche il ministro dei Trasporti, Miri Regev, ha elogiato la decisione del governo greco. "La continua apertura senza restrizioni della Grecia al turismo israeliano è un messaggio importante per i residenti israeliani che ci hanno chiesto di espandere le loro destinazioni di viaggio e dimostra che la politica misurata e responsabile che abbiamo adottato per aprire i cieli era corretta", ha affermato. (Res)