Russia: Khodorkhovskij, Putin ha approvato l'avvelenamento di Navalnyj

- Il presidente russo Vladimir Putin ha approvato l'avvelenamento del politico dell'opposizione, Aleksej Navalnyj, altrimenti i responsabili sarebbero già stati pubblicamente puniti. Lo ha affermato Mikhail Khodorkovskij, imprenditore russo e politico dell'opposizione in esilio, in un video pubblicato da "MBKhMedia". "Putin non poteva non sapere dell'avvelenamento di Navalnyj, anzi ha dato l'assenso. Il sistema di potere di Putin è come una banda e l'impiego sul territorio da essa controllato – l'intero paese - di una sostanza tossica per uso militare contro l'oppositore del capo senza il suo permesso si concluderebbe con una severe e dimostrativa punizione. Ma in questo caso non abbiamo assistito ad arresti di massa e rimozioni di alti funzionari o di suicidi inaspettati di ufficiali di alto rango, né del 'cuoco' Prigozhin. Significa che l'approvazione c'era", ha dichiarato l'imprenditore russo in esilio. Secondo Khodorkhovskij, "Navalnyj si relaziona con la cerchia ristretta delle persone nei confronti delle cui azioni è necessaria une decisione diretta di Putin". L'approvazione, a suo modo di vedere, può avvenire anche con un cenno della testa quando per la soluzione di una qualche grave problematica viene richiesto "l'intervento di personalità di primo piano", ottenendo l'assenso del presidente.(Rum)