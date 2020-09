Scuola: Bordoni-Picca (Lega), scuole Municipio X non sono pronte a riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli Istituti del X Municipo non sono pronti. In una lettera ufficiale alcuni presidi dei plessi scolastici di Ostia hanno chiesto un differimento dell'apertura delle scuole mentre in altre si parla già di svolgimento della didattica ad orario ridotto". Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni e la consigliera municipale Monica Picca (Municipio X). "Mancano le sanificazioni, i banchi e gli spazi sono inadeguati, si attendono supplenze e le cattedre restano vuote. La battaglia della Lega contro questo livello di impreparazione non è strumentale ma funzionale alla possibilità di far tornare in classe i nostri ragazzi. Tra la raccolta firme in mille gazebo d'Italia per chiedere le dimissioni del ministro Azzolina e la mozione di sfiducia in Parlamento che presenteremo con il coinvolgimento di tutto il centrodestra intendiamo rappresentare un grave disagio che non può risolversi nella mani di questo governo. La priorità doveva essere data ai medici scolastici e all'edilizia per creare una situazione di tranquillità e sicurezza rispetto a quella di oggi dove la scuola appare schiacciata da una serie di norme confuse e di dubbia realizzazione sulla possibile riapertura a settembre". (Com)