Auto: Germania, SpD propone fondo a partecipazione statale per fornitori settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere i fornitori del settore automobilistico della Germania, colpiti dalla crisi del coronavirus, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) propone l'istituzione di un fondo a partecipazione statale. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”, Norbert Walter-Borjans, copresidente della SpD con Saskia Esken, ha dichiarato: “Vogliamo contribuire a garantire che tutto proceda bene durante e dopo la crisi e che vengano preservati posti di lavoro nell'industria automobilistica”. L'obiettivo del fondo è principalmente ad “aiutare i fornitori di medie dimensioni a superare le strettoie finanziari e a promuovere il passaggio a iniziative rispettose dell'ambiente”. Per Walter-Borhans, “ciò aiuterebbe l'intero settore” dell'auto tedesco, le cui difficoltà sono aggravate dalla crisi. Il copresidente della SpD ha, quindi, dichiarato: “I fornitori sono la base per la produzione di automobili, niente funziona senza di loro”. Il fondo a partecipazione statale dovrebbe anche impedire “alle aziende altamente innovative e altamente qualificate di diventare candidati all'acquisizione a basso costo da parte di investitori al di fuori dell'Ue”. Le affermazioni di Walter-Borjans giungono alla vigilia dell'incontro sull'industria automobilistica che si terrà alla Cancelleria federale di Berlino nella giornata di domani, 8 settembre. Alla riunione parteciperanno la cancelliera Angela Merkel, rappresentanti delle aziende del settore e dei sindacati. Saranno, inoltre, presenti i primi ministri dei Laender dove si concentra la produzione di auto: il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder per la Baviera, Winfried Kretschmann per il Baden-Wuerrttemberg e Stephan Weil per la Bassa Sassonia. L'obiettivo è discutere sullo stato del comparto automobilistico tedesco e sul suo futuro. (Geb)