Arabia Saudita: fidanzata Khashoggi, verdetto Tribunale di Riad è “una farsa”

- I verdetti emessi oggi in Arabia Saudita riguardo all’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi sono “una beffa alla giustizia” e “la comunità internazionale non accetterà questa farsa”. Lo ha dichiarato sul suo profilo Twitter la ricercatrice turca Hatice Cengiz, già fidanzata di Khashoggi. “Le autorità saudite stanno chiudendo il caso senza che il mondo sappia la verità su chi è responsabile dell’omicidio di Jamal”, prosegue Cengiz. Secondo la ricercatrice, domande come “chi ha pianificato il delitto, chi l’ha ordinato, dove si trova il corpo” sono ancora “totalmente prive di risposta”. Cengiz ha poi ribadito di essere “più che mai” determinata a combattere perché sia fatta giustizia per il giornalista saudita. Il Tribunale penale di Riad ha condannato oggi otto persone per il loro coinvolgimento nell’omicidio di Khashoggi, avvenuto il 2 ottobre 2018 nel consolato generale del Regno dell’Arabia Saudita a Istanbul. Mentre per cinque degli imputati coinvolti nell’omicidio la Procura generale aveva chiesto la pena capitale, le condanne finali prevedono 20 anni di carcere per cinque individui e pene fra i sette e i dieci anni di prigione per altre tre persone. (Res)