Sanità: Parente, bisogna aumentare la resilienza del sistema

- Alla luce dell'esperienza maturata nella fase più acuta dell'emergenza epidemiologica vorrei condividere con voi, sulla base dell'analisi delle principali criticità sistemiche riscontrate nel mio paese, almeno alcune delle misure individuate per porvi rimedio, in un'ottica di maggiore resilienza del sistema sanitario. Così Annamaria Parente, presidente della commissione Igiene e Sanità a Palazzo Madama. “Le principali strade da seguire potrebbero essere: superamento di un modello assistenziale troppo centrato sull'assistenza ospedaliera e fragile sul fronte della medicina territoriale; un sistema di tamponi e/o analisi di sieropevalenza diffuso e preventivo, nonché di sorveglianza attiva all'interno e tra paesi in una relazione di reciprocità tra gli Stati; un sistema di norme e interventi europei in casi di epidemie, in grado di definire una più razionale catena di comando all'interno e tra i paesi, con la definizione di piani pandemici e protocolli comuni, specialmente per i soggetti fragili come anziani e persone con disabilità; e il potenziamento della medicina territoriale e implementazione dell'assistenza domiciliare attraverso unità speciali, per assistere i pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero”, ha detto. In aggiunta, ha continuato, si potrebbe promuovere un “aumento del monitoraggio domiciliare, anche attraverso l'implementazione delle app e della telemedicina, al fine di migliorare la diagnosi precoce e coordinare in maniera ottimale i servizi di assistenza necessari ai pazienti; la previsione di specifiche strutture residenziali territoriali per applicare le misure di isolamento domiciliare e di quarantena o per ospitare pazienti dimessi dagli ospedali, nei casi in cui sia necessario disporre temporaneamente di immobili alternativi al domicilio privato, allo scopo di impedire il contagio”. Infine, ha concluso, è necessario “aumentare la resilienza del sistema con una sanità che è per tutti, ma che deve essere di tutti, con la collaborazione delle cittadine e dei cittadini attraverso il miglioramento della prevenzione primaria e l'abbassamento dei principali fattori di rischio, come fumo, alcol, sedentarietà, obesità e mancata aderenza ai piani terapeutici”.(Com)