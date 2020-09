Francia: Engie annuncia partenza del direttore risorse umane da comitato esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Engie ha annunciato l'uscita dal suo comitato esecutivo del direttore delle risorse umane, Pierre Deheunynck, che secondo un comunicato "lascerà le sue funzioni a fine settembre 2020". In questi ultimi mesi Engie ha visto abbandonare il comitato esecutivo anche da Olivier Biancarelli, vice-direttore generale e direttore generale di Tractebel partito a luglio, e Ana Busto, direttrice del marchio e della comunicazione andata via a giugno. Engie non ha ancora trovato un sostituto per l'ormai ex amministratrice delegata, Isabelle Kocher, messa alla porta a febbraio. (Frp)