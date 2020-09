Secondo i media di Israele, una delegazione degli Emirati visiterà lo Stato ebraico il 22 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 settembre prossimo è prevista una visita ufficiale di rappresentanti degli Emirati Arabi Uniti in Israele nel quadro dell’intesa raggiunta lo scorso 13 agosto per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Lo rende noto il quotidiano israeliano “Haaretz”, citando una fonte a conoscenza del programma della visita. Funzionari israeliani hanno confermato l’intenzione emiratina di recarsi in Israele, dopo una cerimonia che dovrebbe svolgersi a Washington, dove i leader dei paesi firmeranno l’accordo per la normalizzazione delle relazioni. Secondo la stessa fonte la cerimonia dovrebbe svolgersi a metà settembre. La scorsa settimana il consigliere e genero del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner, si è recato in visita negli Emirati insieme a una delegazione israeliana.L’intesa prevede la piena normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati, la sospensione dell’annessione dei territori della Cisgiordania prevista dal piano di pace per il Medio Oriente proposto dagli Stati Uniti e la futura firma di accordi bilaterali nel campo degli investimenti, turismo e sicurezza tra Gerusalemme ed Abu Dhabi. Come annunciato il 13 agosto in conferenza stampa dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, è dal 2009 che Israele sta lavorando per normalizzare i rapporti con i Paesi arabi. Negli ultimi anni tali relazioni sono più o meno giunte allo scoperto con un cambio di passo da parte delle monarchie del Golfo nelle relazioni con lo Stato ebraico dall’economia alla cooperazione nel contrasto all’espansionismo dell’Iran nella regione. (Res)