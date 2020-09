I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: ieri 7 positivi in aeroporti Fiumicino e Ciampino, individuati con test rapidi - Nella giornata di ieri sono stati individuati, grazie ai test rapidi, sette nuovi casi positivi al coronavirus presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Allo scalo di Fiumicino sono stati individuati tre nuovi casi positivi e si tratta un cittadino spagnolo e uno residente nel Lazio di rientro dalla Spegna e un cittadino residente in Lombardia e proveniente dalla Grecia. Sono stati quattro i nuovi casi individuati all'aeroporto di Ciampino si tratta di un cittadino ucraino, un cittadino residente in Abruzzo e uno in Belgio provenienti dalla Spagna e un cittadino del Kosovo proveniente da Salonicco (Grecia). Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l'utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 214, confermati successivamente dal test molecolare. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale. Lo comunica in una nota l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (segue) (Rer)