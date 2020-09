I fatti del giorno – Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: Vucic e Hoti a Borrell, documenti siglati negli Usa contributo per accordo su normalizzazione relazioni - I documenti recentemente concordati a Washington tra Serbia e Kosovo potrebbero fornire un utile contributo al raggiungimento di un accordo globale e giuridicamente vincolante sulla normalizzazione delle relazioni. E' quanto hanno dichiarato all'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il premier del Kosovo, Avdullah Hoti, in occasione del proseguimento del dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina che oggi a Bruxelles vedrà un altro round di discussioni. In una dichiarazione congiunta i due leader hanno confermato di attribuire "la massima priorità" sia all'integrazione nell'Ue che al proseguimento dei lavori all'interno del dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina "che è un elemento chiave dei loro rispettivi percorsi verso l'Ue". Inoltre, Vucic e Hoti "si sono impegnati a raddoppiare gli sforzi" per assicurare un ulteriore allineamento all'Ue, conformem.ente ai loro rispettivi obblighi. A questo proposito, "i documenti recentemente concordati a Washington, sulla base dei precedenti impegni assunti dalle due parti in materia di dialogo, potrebbero fornire un utile contributo al raggiungimento di un accordo globale e giuridicamente vincolante sulla normalizzazione delle relazioni", conclude la dichiarazione congiunta. (segue) (Res)