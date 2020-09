I fatti del giorno – Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: von der Leyen su nuovo commissario al Commercio, obiettivo è squadra completa rapidamente - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo le interviste in videoconferenza con i candidati irlandesi al ruolo di commissario europeo al Commercio, l'eurodeputata Mairead McGuinness e l'ex vice presidente della Banca europea per gli investimenti, Andrew McDowell, ha sottolineato su Twitter che il suo "obiettivo è disporre rapidamente di una squadra completa di commissari, avere un Collegio pronto all'azione, per affrontare l'ambiziosa agenda politica dell'autunno". (Res)