I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Somalia: al Shabaab rivendica attentato contro base militare di Jana Abdalla - Il gruppo jihadista somalo al Shabaab ha rivendicato la responsabilità dell'attentato suicida che questa mattina ha colpito la base militare statunitense di Jana Abdalla, nello Stato regionale dell'Oltregiuba, uccidendo almeno due militari e ferendone altri due. In una dichiarazione rilanciata dai media jihadisti, al Shabaab afferma di aver provocato la morte di almeno 16 persone nell'attentato di oggi: quattro sarebbero militari operativi nelle forze Danab, addestrate dal Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom), mentre altre 12 persone sarebbero rimaste ferite nell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, al Shabaab avrebbe attaccato la base con un camion carico di esplosivo all'indomani dell'operazione con la quale l'Esercito nazionale somalo (Sna) ha ripreso possesso della città di Jana Abdalla, precedentemente caduta in mano jihadista. Una prima versione dei fatti riferiva che un attentatore suicida si è fatto esplodere davanti alla base militare, uccidendo due membri delle forze Danab e ferendo almeno altri due militari, di cui uno statunitense. Dopo un violento combattimento, i jihadisti sarebbero stati respinti. (segue) (Res)