I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Mali: Cedeao lancia nuovo appello per "rapido" periodo di transizione - I leader della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) hanno lanciato un nuovo appello al Consiglio per la salvezza del popolo (Cnsp) - la giunta militare che ha preso il potere con il colpo di stato del 18 agosto - affinché nel Paese si proceda ad un "rapido" periodo di transizione verso un governo civile. Nell'aprire il vertice straordinario convocato oggi a Niamey alla presenza dei delegati dell'organismo regionale, il presidente nigerino ospitante Mahamadou Issoufou ha ribadito che il "Mali ha bisogno ora più che mai di stabilità affinché le forti aspirazioni del popolo maliano per la sicurezza e lo sviluppo (del Paese), siano pienamente soddisfatte. È dovere della nostra comunità assistere i maliani in vista del rapido ripristino di tutte le istituzioni democratiche" - ha proseguito Issoufou, sottolineando che "la giunta militare deve aiutarci ad aiutare il Mali". "Confidiamo che (il Cnsp) risponderà favorevolmente alle azioni intraprese dalla nostra comunità. Altri partner strategici del popolo maliano nutrono la stessa speranza. Non deludiamoli", ha concluso Issoufou. Al vertice, che si è aperto questa mattina nella capitale nigerina, sono presenti otto capi di Stato su quattordici: fra questi il senegalese Macky Sall, l'ivoriano Alassane Ouattara, il centrafricano Roch Marc Christian Kaboré, il nigeriano Muhammadu Buhari ed il ghanese Nana Akufo-Addo. Il Mali non è rappresentato. (segue) (Res)