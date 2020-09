I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camerun: almeno 1.500 famiglie costrette a sfollare per le forti piogge - Almeno 1.500 famiglie sono state costrette a sfollare dalla regione dell'Estremo Nord del Camerun a causa delle forti piogge che hanno colpito la zona, distruggendo case e colture. Secondo quanto ha riferito la Protezione civile ai media locali, la diga costruita sul fiume Logone, nel capoluogo regionale di Maroua, ha ceduto mentre ponti e strade sono crollati, rendendo difficile l'arrivo dei soccorsi e la distribuzione di aiuti umanitari. La situazione rimane critica anche perché in settimana sono attese altre piogge. Non è la prima volta che la regione al confine con il Ciad viene colpita dal maltempo: l'anno scorso più di 20 mila persone avevano dovuto abbandonare le proprie abitazioni e, secondo i numeri ufficiali rilasciati dalle autorità, più di 40 mila avevano subito danni. (Res)