I fatti del giorno - Milano

- -Sanità: sindaco Sala, Regione Lombardia si esponga con chiarezza su strategia per il futuro“Quello che chiediamo, rivolgendoci a Regione Lombardia, è di fare chiarezza sulla consapevolezza che è maturata in questi mesi e di chiarire quale strategia c’è per il futuro”. A sostenerlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo al confronto online organizzato dai sindacati confederali dal titolo “Quale sanità a Milano - Le sfide post Covid”. Riguardo alle critiche sul tema dei presidi territoriale socio-sanitari, “non posso che offrire tutta la disponibilità possibile - ha sottolineato il primo cittadino -. Credo che sia il momento che Regione Lombardia si esponga e dica con quanta più chiarezza possibile se la condivide o meno e se dobbiamo aspettarci la richiesta di collaborare per un futuro in cui si ripensa a tutto ciò”. (segue) (Rem)