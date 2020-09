I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Coronavirus: studio sperimentale sorveglianza epidemiologica in scuole Milano, al via distribuzione kit per 6mila alunniUn ritorno a scuola in sicurezza e un monitoraggio per sei mesi grazie a un semplice kit che con una piccola puntura sul dito dopo un'ora potrà dare il risultato sulla presenza o meno di anticorpi IgG anti-Sars-CoV-2. Questa, in sintesi, la pratica legata allo studio sperimentale, che diventa un programma di sorveglianza epidemiologica, per monitorare la diffusione del Covid-19 su un campione di seimila alunni milanesi, dai 6 ai 18 anni. "È un kit molto semplice che permette di evitare il prelievo venoso, facendolo presso il proprio domicilio, senza quindi dover andare in ospedale o ai laboratori - ha precisato il direttore del dipartimento pediatrico dell'Asst Fatebenefratelli Sacco Gian Vincenzo Zuccotti alla presentazione avvenuta oggi all'Ospedale Buzzi di Milano contestualmente all'avvio della distribuzione del kit nelle 14 scuole di Milano coinvolte -. In questa bustina che viene consegnata alle famiglie (che su base volontaria decidono di partecipare, ndr) ci sono dentro un pungidito e una cartina che ci consente di raccogliere delle goccine di sangue. C'è un documento - ha proseguito Zuccotti - che spiega come va eseguito, e le goccioline di sangue prelevate, senza dolore, verranno posizionate nei cerchietti del cartoncino che verrà poi riconsegnato alla scuola". (segue) (Rem)