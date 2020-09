I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Cultura: Miart, dall’11 al 13 settembre la prima edizione digitale della fiera internazionale d’arteMiart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano e diretta da Alessandro Rabottini presenta la sua prima edizione digitale, che si svolgerà dall’11 al 13 settembre 2020 con preview riservata mercoledì 9 e giovedì 10 settembre: un preludio all’edizione 2021 che avrà luogo sia fisicamente che online. Questo formato, ideato per l’edizione 2020 della fiera “vuole essere la dimostrazione dell’impegno di Fiera Milano nel sostenere la “ripartenza” non soltanto del sistema dell’arte ma di tutto il sistema produttivo ed economico di Milano, della Regione Lombardia e del nostro Paese” si legge in una nota “Gallerie, artisti, musei, fiere e spazi d’arte in tutto il mondo stanno sperimentando nuove modalità per raggiungere il loro pubblico, esplorando il mondo digitale come spazio di prossimità. Siamo testimoni di uno sforzo globale di trasformazione della distanza in una forma di condivisione. miart ha sempre sostenuto il dialogo tra differenti discipline e generazioni, cercando di mescolare linguaggi artistici che possono apparire distanti tra loro. In questo senso, con miart digital, abbiamo cercato di dare il nostro contributo al dibattito contemporaneo mettendo a disposizione una piattaforma ed una serie di strumenti per promuovere le arti visive e per farli apprezzare da tutti coloro che le amano”. Oltre 130 espositori nazionali e internazionali hanno aderito all’edizione digitale di miart – una piattaforma sviluppata in collaborazione con Artshell – confermando la loro adesione al percorso di ricerca che, negli anni, ha contraddistinto la fiera e dimostrando la solidità di un network costruito negli anni. (segue) (Rem)