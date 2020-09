I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Coronavirus: Zangrillo, quadro clinico di Berlusconi in miglioramentoIl quadro clinico complessivo del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è in complessivo miglioramento. Lo dichiara nel quotidiano bollettino medico sulle condizioni dell'ex premier il professor Alberto Zangrillo, responsabile della Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, dove Berlusconi è ricoverato per Covid-19 da giovedì sera. "Il presidente dottor Silvio Berlusconi - spiega Zangrillo - è in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale Sars-Cov-2 relata. Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l'evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi". (segue) (Rem)