I fatti del giorno - Milano (5)

- - Coronavirus: Fontana e Gallera, lombardi esentati da ticket follow up Covid per tutto il 2020I lombardi guariti dal Covid-19 saranno esentati dal ticket sanitario sugli esami di follow up per tutto il 2020. Lo fanno sapere in una nota il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera. "I cittadini lombardi che hanno avuto il Covid e che devono sottoporsi ad esami e visite di accertamento dovute alla malattia continueranno a non pagare il ticket sanitario per tutto il 2020. La giunta regionale ha infatti ha approvato il rinnovo dell'esenzione con codice D97”, spiegano i due esponenti della giunta lombarda. "L'agevolazione comprende tutte le attività di follow up post Covid – spiega l'assessore – quali, in particolare, le visite infettivologiche, pneumologiche, cardiologiche, neurologiche, fisiatriche ed ematologiche con gli esami diagnostici ad esse collegate. Sono inclusi anche i colloqui psicologici/clinici particolarmente importanti per molte persone colpite da coronavirus". (Rem)