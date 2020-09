I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colleferro: Zingaretti, dedicheremo a Willy scuola alberghiera nel Lazio, sia memoria contro violenza - Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, annuncia che un istituto alberghiero del territorio sarà dedicato alla memoria del giovane Willy Monteiro Duarte, assassinato a Colleferro da un gruppo di coetanei violenti. "Willy voleva fare il cuoco, oggi ce lo racconta sua madre - scrive Zingaretti su Facebook -. Tutti noi piangiamo questo ragazzo generoso, insieme ai suoi amici e alla sua famiglia. Intitoleremo a Willy un istituto alberghiero del Lazio. Per lui, per il suo altruismo, in sua memoria contro la violenza". (segue) (Rer)