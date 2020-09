I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Municipio Roma XII: Pd scrive a Marcello De Vito, intervenga su caso consigliere omofobo - I consiglieri del Partito democratico del Municipio Roma XII hanno scritto al presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, per chiedergli di intervenire in merito al caso del consigliere, ex M5s, Massimiliano Quaresima che nel corso di una seduta è intervenuto pronunciando frasi omofobe. Dopo aver sollecitato un intervento del presidente del consiglio del Municipio XII, Massimo Di Camillo, e non avendo a oggi ricevuto risposta, i consiglieri del Pd hanno deciso di scrivere direttamente al numero uno del consiglio comunale. Quaresima, tra le altre cose, aveva espresso dubbi circa la cancellazione dell'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali e si era detto convinto che l'aumento dei vaccini obbligatori avesse portato a un incremento del numero di persone omosessuali. "Mai, a nostra memoria, di è sentito nulla di simile in un Municipio la cui aula consiliare è intitolata ai Martiri di Forte Bravetta, ovvero a donne e uomini che hanno dato la vita per la libertà in tutte le sue forme", scrivono i consiglieri del Pd che ricordano di aver chiesto al presidente del consiglio municipale di prendere provvedimenti nei confronti di Quaresima. "Ebbene, presidente - proseguono i consiglieri del Pd rivolgendosi a De Vito - da un mese non abbiamo avuto alcuna risposta, nonostante le continue sollecitazioni per via informale" e "credevamo che la presidenza del nostro municipio fosse attenta come noi a tutelare i propri componenti e l'onorabilità dell'istituzione tutta, ma così non è stato. Non abbiamo altra scelta - concludono - che rivolgerci a lei, sperando che per sussidiarietà possa intervenire". La lettera è sottoscritta dai consiglieri del Pd Elio Tomassetti, Daniela Cirulli, Lorenzo Marinone, Augusto Rossi e dalla consigliera della lista civica Alessia Salmoni. (Rer)