I fatti del giorno - America latina

- Colombia: presidente Duque presiede consiglio di sicurezza nel dipartimento del Cauca - Il presidente della Colombia, Ivan Duque, e il ministro della Difesa, Carlos Holmes Trujillo, presiederanno oggi un consiglio di sicurezza nel municipio di El Tambo, nel dipartimento del Cauca, teatro di una escalation di violenze. L’ultimo episodio in ordine di tempo è stato registrato nel fine settimana, quando tre uomini sono stati assassinati in un’operazione attribuita dalle autorità locali alla dissidenza delle Farc. Secondo il sindaco di El Tambo, Carlos Alberto Vela, almeno 53 persone sono state assassinate quest’anno nell’area. Secondo stime dell'Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz) almeno 185 persone sono morte in 46 raid armati registrati in Colombia nel 2020. Il dipartimento più colpito è quello di Antioquia, nel nord-ovest del paese, dono sono avvenuti ben 10 attacchi armati. Seguono i dipartimenti del Cauca (7), Narino (7), Norte de Santander (4), Putumayo (4). (segue) (Res)