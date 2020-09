© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: elezioni, candidato del Mas in testa ai sondaggi ma non si esclude ballottaggio - Il candidato del Movimento al socialismo (Mas), il partito dell'ex presidente Evo Morales, è in testa nelle intenzioni di voto in vista delle elezioni generali in programma il 18 ottobre, ma non riuscirà ad evitare il ballottaggio. Secondo un sondaggio della società Cies Mori, pubblicato oggi dal quotidiano "El Deber", Luis Arce raccoglie attualmente il 26,2 per cento delle preferenze, seguito dal candidato di Comunidad Ciudadana (Cc), Carlos Mesa, con il 17,1 per cento. La presidente ad interim, Jeanine Anez (Juntos), si posiziona al terzo posto con il 10,4 per cento, mentre il leader ultra-conservatore, Luis Fernando Camacho (Creemos), raccoglie il 6,9 delle intenzioni di voto. La vittoria al primo turno si assegna nel caso in cui un candidato ottenga almeno il 40 per cento delle preferenze con più di 10 punti di scarto sul secondo. Alto inoltre anche il numero degli indecisi, con un 16,6 per cento di elettori che afferma di non aver ancora optato per un candidato, ed un 6,1 per cento di intervistati che ha preferito mantenere il "voto segreto". (segue) (Res)