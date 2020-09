© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuaor: ex presidente Correa contro esclusione al voto, mi rendono "immeritatamente immortale" - L'ex presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, ha detto che escludendolo dalla vita politica attuale non si fa altro che renderlo "immeritatamente immortale". "È evidente che si fa di tutto per inabilitarmi", ha scritto Correa in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter due giorni dopo l'esclusione alla candidatura da vicepresidente alle elezioni di febbraio. "Il dolore è per la gente decente, funzionari, imprenditori, che vengono distrutti per danneggiare me", ha proseguito il capo dello stato rimandando alle inchieste giudiziarie aperte su presunte trame di corruzione con politici e aziende. "Tanta infamia non passerà il giudizio della storia". Correa, che da tempo denuncia un asservimento della giustizia al volere del suo ex sodale politico, l'attuale presidente Lenin Moreno, è da tempo riparato in Belgio, dove vive con la moglie, dopo essere stato condannato a otto anni di carcere con l'accusa di corruzione, nell'ambito del processo "Sobornos". Indicato come candidato vicepresidente per il partito Centro democratico in ticket con l'ex presidente della Banca Centrale Andrés Arauz, per accettare la candidatura Correa sarebbe dovuto rientrare in patria, affrontando anche la giustizia. (segue) (Res)